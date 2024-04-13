ЗСУ передали гранатомети, вилучені у «бурштинової мафії»https://racurs.ua/ua/n194322-zsu-peredaly-granatomety-vylucheni-u-burshtynovoyi-mafiyi.htmlРакурс
У Рівненській області на потреби українських військових передали п’ять гранатометів та понад 4,6 тис. набоїв різних калібрів.
Зброю вилучили в організованої злочинної групи, яка займалась скуповуванням бурштину. Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.
Торік на Сарненщині правоохоронці викрили 4 учасників організованої злочинної групи, які скуповували «сонячне» каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами, — зазначають у прокуратурі. — У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62.
Зазначається, що цього року Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Крім того:
- понад 260 кг бурштину передано у власність держави;
- зброю та боєприпаси — на потреби військовослужбовців Сил оборони України.
В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів, — наголосив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.