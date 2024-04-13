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Ракурс
ЗСУ передали вилучені гранатомети, фото: Національна поліція

ЗСУ передали гранатомети, вилучені у «бурштинової мафії»

13 кві 2024, 11:22
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У Рівненській області на потреби українських військових передали п’ять гранатометів та понад 4,6 тис. набоїв різних калібрів.


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Зброю вилучили в організованої злочинної групи, яка займалась скуповуванням бурштину. Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Торік на Сарненщині правоохоронці викрили 4 учасників організованої злочинної групи, які скуповували «сонячне» каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами, — зазначають у прокуратурі. — У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62.

Зазначається, що цього року Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Крім того:

  • понад 260 кг бурштину передано у власність держави;
  • зброю та боєприпаси — на потреби військовослужбовців Сил оборони України.

В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів, — наголосив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.

Джерело: Ракурс


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