ВСУ передали гранатометы, изъятые у «янтарной мафии»

ВСУ передали изъятые гранатометы, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n194322-vsu-peredali-granatomety-izyatye-u-yantarnoy-mafii.html

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У Рівненській області на потреби українських військових передали п’ять гранатометів та понад 4,6 тис. набоїв різних калібрів.

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Зброю вилучили в організованої злочинної групи, яка займалась скуповуванням бурштину. Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Торік на Сарненщині правоохоронці викрили 4 учасників організованої злочинної групи, які скуповували «сонячне» каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами, — зазначають у прокуратурі. — У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62.

Зазначається, що цього року Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Крім того:

понад 260 кг бурштину передано у власність держави;

зброю та боєприпаси — на потреби військовослужбовців Сил оборони України.