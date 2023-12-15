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На Волыни разоблачили контрабандистов с беспилотниками, фото: МВД

На Волыни контрабандисты производили БПЛА, чтобы переправлять сигареты в ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

15 дек 2023, 14:31
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На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли безпілотники, щоб переправляти цигарки до країн Євросоюзу.


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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що у фігурантів виявили та вилучили:

  • мотодельтаплан;
  • вісім безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер»;
  • тепловізори;
  • бінокль;
  • радіостанції та GPS-трекери;
  • фотопастки;
  • понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів,
  • гаджети та чорнові записи.

На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників, — вказано в повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам, — зазначають у МВС.

На Волині викрили контрабандистів із безпілотниками, фото: МВС

Источник: Ракурс


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