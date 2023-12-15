На Волыни разоблачили контрабандистов с беспилотниками, фото: МВД

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На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли безпілотники, щоб переправляти цигарки до країн Євросоюзу.

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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що у фігурантів виявили та вилучили:

мотодельтаплан;

вісім безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер»;

тепловізори;

бінокль;

радіостанції та GPS-трекери;

фотопастки;

понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів,

гаджети та чорнові записи.

На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників, — вказано в повідомленні.

Триває досудове розслідування.