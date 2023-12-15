В пятикилометровой полосе от госграницы находиться теперь можно только с разрешением ГПСУ

В Украине ввели специальный пограничный режим, фото: «Крым.Реалии»

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Кабмін 7 грудня вніс зміни до постанови «Про прикордонний режим», які регулюють підстави перебування громадян у прикордонних смугах.

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Згідно з ними, для перебування у прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону тепер необхідно мати дозвіл органу Держприкордонслужби. Про це в коментарі виданню «Українська правда» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Таким чином, відтепер громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Державної прикордонної служби України, тобто прикордонного загону відповідного регіону.

Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Дозвіл фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника, — зазначає видання.

Громадяни України, які мають намір в’їжджати до прикордонної смуги, мають подати до прикордонного загону перелік відповідних документів для отримання відповідного дозволу або якщо планують анулювати такий дозвіл.

Орган ДПСУ не пізніше 10 робочих днів з дня надходження відповідного звернення та необхідних документів має ухвалити рішення про надання дозволу, відмову або визнання наданого дозволу недійсним. Про ухвалене рішення заявника мають повідомити не пізніше наступного робочого дня.

Форма рішення про надання/відмову в наданні або визнання дозволу недійсним буде встановлена Міністерством внутрішніх справ, — зазначає видання.

Зазначається, до прикордонної смуги не включаються населені пункти і місця масового відпочинку населення. Тобто:

якщо громадянин України приїжджає на певний курорт, розташований у населеному пункті в межах прикордонної смуги, дозвіл ДПСУ йому не потрібен;

однак для відвідання місцевості поза цим населеним пунктом потрібно буде отримати дозвіл.

Окремо Кабмін визначив категорію осіб, яким дозволи на перебування в прикордонних смугах отримувати не потрібно. Зокрема це:

особи, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

водії вантажівок та особи, що їх супроводжують, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;

особи, якій пересуваються транспортними засобами від одного до іншого населеного пункту поблизу лінії прикордоння, шляхами, які можуть заходити за цю лінію, за умови не зупинятися на таких ділянках;

інші особи згідно з визначеним переліком (народні депутати, представники органів місцевох влади та інші чиновники чи правоохоронці).

У ДПСУ наголошують: заразом, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні, водолазні роботи, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з парашутів та інша діяльність (передбачена п. 17 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147) у межах прикордонної смуги має також проводитися з дозволу та після інформування відповідно органу Державної прикордонної служби перед безпосереднім провадженням такої діяльності, — зазначає видання.

Джерело: «Українська правда»