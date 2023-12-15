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На Волині викрили контрабандистів із безпілотниками, фото: МВС
На Волині контрабандисти виготовляли БПЛА, щоб переправляти цигарки до ЄС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190373-na-volyni-kontrabandysty-vygotovlyaly-bpla-schob-perepravlyaty-cygarky-do-ies-foto-video.htmlРакурс
На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли безпілотники, щоб переправляти цигарки до країн Євросоюзу.
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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що у фігурантів виявили та вилучили:
- мотодельтаплан;
- вісім безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер»;
- тепловізори;
- бінокль;
- радіостанції та GPS-трекери;
- фотопастки;
- понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів,
- гаджети та чорнові записи.
На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників, — вказано в повідомленні.
Триває досудове розслідування.
Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам, — зазначають у МВС.
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