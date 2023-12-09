Законопроект про криміналізацію контрабанди ухвалила ВРУ. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроект № 5420 щодо криміналізації контрабанди.

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У цьому документі була ухвалена редакція парламентського Комітету з правками на яких наполягав бізнес. Голоси за цей проект закону віддали 248 нардепів. Засідання ВРУ відбулося у суботу, 9 грудня. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, бізнес наполягав на наступних правках:

пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в п’ять разів;

пороги для підакцизних підняти у два рази;

вступ в силу товарної відкладається до середини 2024-го року;

враховано наполягання щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.

Також правками суттєво обмежили можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями. Це буде підставою для переміщення товарів, які мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства й мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.

Як пояснив Железняк, прийняття законопроекту також було вимогою макрофіну від Європейського Союзу на 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони. Було підписано закон, який передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ, закон, який дозволяє НАЗК перевірку майна посадовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду. Також погоджено закон щодо прав національних меншин та закон про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.