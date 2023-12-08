Володимир Зеленський підписав низку прийнятих євроінтеграційних законів. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський 8 грудня погодив чотири євроінтеграційні закони, які сьогодні ухвалила Верховна Рада.

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Зокрема, підписано № 10203−1, який передбачає збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1 тис. співробітників. Також президент скріпив підписом закон № 10262, який дозволяє НАЗК перевірку майна посадовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду. Про це йдеться на веб-сторінці парламенту.

Крім того, глава держави погодив закон № 10288−1 щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах та закон № 10060, який передбачає виведення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зі структури Офісу генпрокурора, але лише частково скасовує деякі норми скандальних «правок Лозового».

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський підписав закон про САП, де тільки частково прибрали «правки Лозового». Там залишили ключову норму «правок Лозового» — п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, де зазначено, що підставою для закриття провадження після повідомлення особі про підозру є закінчення строку досудового розслідування. Таким чином під ризиком закриття будуть десятки справ ТОП-корупції.

Ухвалення цих законів було вимогою Європейської комісії, оскільки вони важливі для євроінтеграції України.