Минобороны вернуло ВСУ тысячи единиц техники

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Тысячи единиц техники возвращены ВСУ, фото: Министерство обороны Украины
Минобороны вернуло ВСУ тысячи единиц техникиhttps://racurs.ua/n197035-minoborony-vernulo-vsu-tysyachi-edinic-tehniki.htmlРакурс
У Міноборони України заявили, що Управлінням відчуження та утилізації надлишкового військового майна організовано повернення ЗСУ 1,5 тис. одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 2 тис. найменувань військово-технічного майна.
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Про це сьогодні, 6 липня, повідомила прес-служба відомства.
Зазначається, що йдеться про:
- транспортні засоби (МТ-ЛБ, автозаправники, вантажні авто, танкоремонтні майстерні, танкові тягачі, БРЕМи тощо);
- ремонтне обладнання;
- засоби зв’язку;
- інші необхідні елементи.
Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами, — наголосив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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