Cнаряд пробил легкое и застрял в сердце — хирурги Днепра прооперировали бойца ВСУ

https://racurs.ua/n197036-cnaryad-probil-legkoe-i-zastryal-v-serdce-hirurgi-dnepra-prooperirovali-boyca-vsu.html

Ракурс

Українські хірурги провели військовому унікальну операцію на серці — кажуть, що вперше у світі.

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Боєць Юрій з Вінничини отримав важке поранення в груди під Бахмутом — російський снаряд пробив йому легеню та застряг у серці. Його екстрено прооперували у Дніпрі, але залишився отвір у серцевій артерії. Це стало загрозою для життя.

Тоді Юрій поїхав до Києва, у Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Хірурги встановили йому спеціальні стент-графти, які закрили пошкоджену зону артерії. Для цього заходили через руку — загальна анестезія не знадобилася.

Зараз Юрій проходить реабілітацію і почувається добре.