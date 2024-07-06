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Ракурс
Эстония передала Украине системы ПВО Mistral

Эстония передала Украине системы ПВО Mistral

6 июл 2024, 16:08
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Естонія передала Україні системи ППО Mistral.


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До України доставлено системи ППО малої дальності Mistral та ракети, надані Естонією. Нумо продовжувати підтримку українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію, — повідомляє Міноборони Естонії в мережі Х.

Кількість цих зенітно-ракетних комплексів не вказують.

Mistral — переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах — на кшталт гелікоптера та літака. Цей комплекс активно постачають на експорт, він перебуває на озброєнні у багатьох країнах світу.

Його розробили у Франції й вже у 1987 році прийняли на озброєння сухопутних військ країни. У 2000 році було розроблено модернізований зразок — Mistral 2, а пізніше й Mistral 3. Його зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою.

Источник: Ракурс


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