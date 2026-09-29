Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки ПВО от партнеров. Фото:

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Ракурс

Україна отримала новий пакет підтримки ППО від партнерів.

У вівторок, 29 вересня, президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська протиповітряна оборона змогла збити балістику, якою Російська Федерація атакувала Київ вночі. У цьому контексті він подякував країнам-партнерам. Відповідний допис глава держави зробив у Telegram.

Зеленський подякував «американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього». Також він також відзначив Францію та Німеччину «за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами».

На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі, — наголосив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні Ради Європейського Союзу попросив блок профінансувати перехоплювачі реактивних дронів для України. Крім того, він закликав європейські країни передати частину ракет для Patriot із власних запасів, а також ракети «повітря-повітря», переносні зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси для винищувачів F-16.