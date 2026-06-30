Владимир Зеленский заявил о договоренностях по усилению украинской ПВО. Фото:

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Україна має окремі домовленості з партнерами щодо посилення ППО.

Ці угоди можна реалізувати співпрацюючи зі США та країнами Європи. Про це 30 червня у Telegramповідомив президент України Володимир Зеленський за результатами спілкування з командирами бойових бригад та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.

Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України — це перший пріоритет міжнародної роботи, — зазначив він.

Крім того, глава держави розповів про успішну роботу програми прямого фінансування підрозділів й наголосив, що цю програму будуть масштабувати. У липні збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання.

За словами Зеленського, завдяки цій програмі кожен бойовий батальйон буде мати більше грошей, додатково запрацює окреме фінансування підрозділів артилерії та частин корпусного рівня, які виконують бойові завдання.

Також президент відзначив, що доводить свою ефективність і програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення підрозділів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Україна уклала з Німеччиною контракт на 600 ракет для систем протиповітряної оборони. США передали ліцензії на виробництво ракет для Patriot Берліну, і Німеччина вже розгорнула виробництво.