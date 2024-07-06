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Ракурс
З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону буде обов’язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років

У ДПСУ повідомили, коли чоловіків не випустять за кордон без військового квитка

6 лип 2024, 16:36
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З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону буде обов’язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.


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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно із Законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", — йдеться в повідомленні.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.

Джерело: Ракурс


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