Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабна ДТП сталася на Рівненщині: 14 загиблих

Масштабна ДТП сталася на Рівненщині: 14 загиблих (ФОТО)

6 лип 2024, 17:23
999

Масштабна ДТП сталася на Рівненщині: 14 загиблих.


.

Аварія сталася між Острогом та Здолбуновом поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» о 15.45.

Автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. 14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Пошукові роботи тривають.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів