На Євро-2024 сформувалися усі пари 1/4 фіналу

На Євро-2024 сформувалися усі пари ¼ фіналу плей-оф Чемпіонату Європи з футболу.

.

Як повідомляє сайт УЕФА, вісімка найкращих команд чемпіонату така:

Напередодні, 2 липня, Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу — 3:0.

Цей виліт Румунії означає, що усі суперники України по групі на Євро вилетіли в 1/8 фіналу.

Туреччина виграла 2:1 в Австрії в останньому матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Два голи у складі турків забив Меріх Демірал. У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться з Нідерландами.