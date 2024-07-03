Ракурсhttps://racurs.ua/
На Євро-2024 сформувалися усі пари 1/4 фіналу
На Євро-2024 сформувалися усі пари ¼ фіналуhttps://racurs.ua/ua/n196922-na-ievro-2024-sformuvalysya-usi-pary-finalu.htmlРакурс
На Євро-2024 сформувалися усі пари ¼ фіналу плей-оф Чемпіонату Європи з футболу.
.
Як повідомляє сайт УЕФА, вісімка найкращих команд чемпіонату така:
- Іспанія — Німеччина (п'ятниця, 5 липня, 19:00)
- Франція — Португалія (п'ятниця, 5 липня, 22:00)
- Англія — Швейцарія (субота, 6 липня, 19:00)
- Нідерланди — Туреччина (субота, 6 липня, 22:00)
Напередодні, 2 липня, Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу — 3:0.
Цей виліт Румунії означає, що усі суперники України по групі на Євро вилетіли в 1/8 фіналу.
Туреччина виграла 2:1 в Австрії в останньому матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Два голи у складі турків забив Меріх Демірал. У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться з Нідерландами.