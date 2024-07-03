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Ракурс
На Євро-2024 сформувалися усі пари 1/4 фіналу

На Євро-2024 сформувалися усі пари ¼ фіналу

3 лип 2024, 08:37
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На Євро-2024 сформувалися усі пари ¼ фіналу плей-оф Чемпіонату Європи з футболу.


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Як повідомляє сайт УЕФА, вісімка найкращих команд чемпіонату така:

  • Іспанія — Німеччина (п'ятниця, 5 липня, 19:00)
  • Франція — Португалія (п'ятниця, 5 липня, 22:00)
  • Англія — Швейцарія (субота, 6 липня, 19:00)
  • Нідерланди — Туреччина (субота, 6 липня, 22:00)

Напередодні, 2 липня, Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу — 3:0.

Цей виліт Румунії означає, що усі суперники України по групі на Євро вилетіли в 1/8 фіналу.

Туреччина виграла 2:1 в Австрії в останньому матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу. Два голи у складі турків забив Меріх Демірал. У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться з Нідерландами.

Джерело: Ракурс


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