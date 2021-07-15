Заборонити авто з двигунами внутрішнього згоряння пропонують у Кабміні. Фото: Автотопік

https://racurs.ua/ua/n157444-zaboronyty-avto-z-dvygunamy-vnutrishnogo-zgoryannya-proponuut-u-kabmini.html

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Заборонити авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) пропонують у Міністерстві інфраструктури.

Заборона стосуватиметься ввезення й першої реєстрації автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, включно з тими, що зроблені в Україні. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, уже з 1 січня 2027 року діятиме заборона на ввезення та реєстрацію б/у авто з ДВС, а з 1 січня 2030 року заборона стосуватиметься нових авто з дизельними ДВЗ, б/у й нових автомобілів із бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Повністю відмовитися від авто з ДВС планують до 2050 року. Заборона не стосуватиметься Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових формувань, фермерських господарств (якщо авто використовується за межами автодоріг), автомобілів, що передаються в спадок і тих, які випустили до 1981 року.

Зазначається, що 90−95% викидів забруднювальних речовин у повітря припадає на автотранспорт із ДВС, за винятком індустріальних мегаполісів. Крім цього, у відомстві наголосили, що перехід на електрокари зменшить залежність України від РФ у межах природних ресурсів, як нафта або газ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України дозволив вивозити авто з тимчасово окупованої території.