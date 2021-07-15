Відставку Авакова розглядає Рада – чи «підуть» міністра

https://racurs.ua/ua/n157445-vidstavku-avakova-rozglyadaie-rada-chy-pidut-ministra-translyaciya.html

Ракурс

Верховна Рада 15 липня розгляне питання про відставку очільника МВС Арсена Авакова.

Він написав заяву на звільнення після понад семи років на посаді міністра, водночас причину свого рішення не повідомив. У Верховній Раді сьогодні повинні надати згоду на відставку, а в п’ятницю готові проголосувати за нового очільника МВС.

Інтрига на сьогоднішньому засіданні присутня, адже у середу профільний комітет не визначився щодо заяви Авакова, а деякі фракції («Батьківщина») заявляли, що не готові відправляти міністра у відставку. Нардепи сьогодні самостійно визначаться із долею Авакова.