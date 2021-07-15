Авакова отправили в отставку — как голосовали фракции Рады, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n157447-avakova-otpravili-v-otstavku-kak-golosovali-frakcii-rady.html

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Верховная Рада 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

В парламенте нашлось 226 голосов за принятие заявления министра. В Раде за отставку проголосовал 291 депутат.

Не все нардепы приняли такое решение. «Батькивщина» и ОПЗЖ отказались участвовать в голосовании. Кроме провластной «Слуги народа» голоса «за» дали «Голос» и «Европейская солидарность», а также группы «Доверие» и «За будущее».

Напомним, что Аваков написал заявление на увольнение после более семи лет в должности министра. Причину такого решения он не сообщил.

В Верховной Раде дали согласие на отставку, а уже в пятницу готовы проголосовать за нового главу МВД.

Аваков пробыл на посту министра внутренних дел с 2014 года — более семи лет. Во время президентства Виктора Ющенко он с февраля 2005 по февраль 2010 годов возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию.