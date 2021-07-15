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Ракурс
Вулкан Этна. Фото: hromadske.radio

Вулкан Этна выбросил столб дыма на 6 км — фото и видео явления

15 июл 2021, 10:24
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Извержение вулкана Этна вновь всколыхнуло остров Сицилия. По данным ученых, «энергия внутри вулкана увеличивается».

Этна выпустил столб дыма высотой 6 км и шлейф лавы. Об этом сообщает агентство ANSA.

Власти решили не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и активный вулкан Европы.

В институте вулканологии INGV убеждены в том, что это извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала 2021 года.

Этна — действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота меняется с каждым извержением.

Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Этна снова «подогрело» итальянский остров Сицилия и продолжалось несколько дней.

Источник: ANSA

Источник: Ракурс


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