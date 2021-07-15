Вулкан Этна выбросил столб дыма на 6 км — фото и видео явленияhttps://racurs.ua/n157448-vulkan-etna-vybrosil-stolb-dyma-na-6-km-foto-i-video-yavleniya.htmlРакурс
Извержение вулкана Этна вновь всколыхнуло остров Сицилия. По данным ученых, «энергия внутри вулкана увеличивается».
Этна выпустил столб дыма высотой 6 км и шлейф лавы. Об этом сообщает агентство ANSA.
Власти решили не закрывать авиапространство города Катания, где и расположен самый высокий и активный вулкан Европы.
В институте вулканологии INGV убеждены в том, что это извержение было последним в новой фазе активности Этны, которая длится с начала 2021 года.
Этна — действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота меняется с каждым извержением.
Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Этна снова «подогрело» итальянский остров Сицилия и продолжалось несколько дней.
Источник: ANSA