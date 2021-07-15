Ляшко прогнозирует новую волну коронавируса. Фото: Громадське

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Коронавирус в Украине скоро будет бушевать с новой силой из-за того, что люди теряют настороженность к инфекции.

Количество новых случаев в странах Европы вновь выходит на уровень осени 2020 года. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, сейчас болеет небольшое количество людей, которые получили две дозы прививки от коронавируса. Но еще более оптимистичным является то, что достаточно малое количество из тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу.

Это не более 8% из всех, кто получил две дозы прививок, заболел и был госпитализирован, — рассказал Ляшко.

Ляшко считает, что сейчас ситуация в Украине стабильная, уровень заболеваемости продолжает снижаться. Несмотря на все показатели тестирования, Украина соответствует европейским критериям и попадает в «зеленую» зону.

Относительно карантина, министр здравоохранения считает, что те карантинные ограничения, которые есть — адекватны эпидситуации. В случае, если будет происходить активное возрастание случаев заболеваемости, то будет применяться адаптивный карантин в различных регионах Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer уже используется в центрах массовой вакцинации в Украине. Во время доставки препаратов в регионы были зафиксированы нарушения, из-за чего вакцина испортилась в дороге.

Источник: РБК-Украина