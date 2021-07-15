Підліткам заборонили вештатися вночі в Сумах

Підлітки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n157453-pidlitkam-zaboronyly-veshtatysya-vnochi-v-sumah.html

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Комендантську годину в Сумах запровадили для підлітків. Відтепер діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці, або закладах громадського харчування, або інших громадських місцях із 22.00 до 6.00 без присутності одного з батьків.

У зазначений час власники закладів мають право вимагати документи у відвідувачів. Про це повідомила прес-служба міської ради.

У міськраді пояснили, що таке рішення ухвалили для профілактики злочинів серед дітей та молоді та вживання неповнолітніми алкоголю.

Рішення продиктоване турботою про здоров’я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих, — прокоментував ухвалене рішення міський голова Олександр Лисенко.

Наголошується, що контроль у Сумах посилять і за продажем сигарет, пива (крім безалкогольного), алкоголю та слабоалкогольних напоїв, а також слідкуватимуть за їхнім розпиттям у громадських місцях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака, який скоїв потрійне вбивство. Хлопець завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці.