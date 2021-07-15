Авакова у «Слузі народу» відправляють на вибори мера Харкова, фото — УМ

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Арсен Аваков здатний виграти вибори мера у Харкові. Так вважають в партії «Слуга народу».

Аваков — найкраща кандидатура на посаду міського голови Харкова, заявив у трансляції напередодні голосування за відставку міністра голова СН і перший заступник керівника фракції у Раді Олександр Корнієнко.

Він не підтвердив, чи планує «Слуга народу» висунути тепер вже екс-міністра на виборах у Харкові.

Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу. Це буде остаточна крапка в питанні «Харьков — русский город». Це свідчило би, що у Харкові українська патріотична влада, людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності. Господарські якості в Арсена Борисовича теж є, — сказав Корнієнко.

Вибори мера Харкові відбудуться 31 жовтня. Мешканці міста обиратимуть нового міського голову після смерті Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року в Берліні.

У «Слузі народу» вважають, що Аваков після звільнення з посади голови МВС може в майбутньому знову займати високі державні посади.

Нардеп від правлячої партії Данило Гетманцев в ефірі каналу «Україна 24» сказав, що «Арсен Борисович порядна людина з одного боку, з іншого боку — професіонал».

Він не виключив, що Аваков може бути як в парламенті, так і займати високі пости в майбутньому. Утім, це буде «не та роль, в якій він був сім років».

Я не виключаю його можливої участі у виборах, не виключаю його в парламенті, не виключаю взагалі його перебування на тих чи інших високих посадах в майбутньому, — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ і 15 липня Рада оперативно цю відставку прийняла. Президент і його партія мають намір 16 липня затвердити на посаді очільника МВС Дениса Монастирського, чинного голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.