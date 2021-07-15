Меган Маркл приєднається до створення мультфільму для Netflix

Меган Маркл. Фото: Телепрограмма

https://racurs.ua/ua/n157451-megan-markl-pryiednaietsya-do-stvorennya-multfilmu-dlya-netflix.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська і дружина принца Гаррі, стане продюсером багатосерійного мультфільму «Перлина» про пригоди 12-річної дівчинки.

Головна героїня мультфільму надихатиметься прикладом впливових жінок з історії. Про це повідомляє Daily Mail.

Феміністський мультфільм вийде на платформі Netflix і буде зрежисований чоловіком британського співака Елтона Джона — кінорежисером Девідом Фернішем.

Меган, герцогиня Сассекська, як і я, глибоко захоплена тим, щоби донести запалющі й позитивні історії видатних жінок з усього світу до глобальної аудиторії різного віку, — заявив режисер Девід Ферніш.

Для Меган Маркл це перша робота в ролі продюсера. Поки невідомо, чи буде серед впливових жінок покійна принцеса Діана — мама чоловіка Меган Маркл принца Гаррі. Відомо, що сам Ферніш був її хорошим другом.

За словами Ферніша, мультсеріал об'єднає в собі фантазію та історію, а сюжет картини буде зосереджений на пригодах 12-річної дівчинки, яка намагається «подолати щоденні життєві труднощі».

Зазначається, що, крім Меган Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь Девід Ферніш, Керолайн Сопер, Ліз Гарбус, Ден Коган, Аманда Рінда.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня й герцог Сасекські, пішли з королівської родини не з порожніми руками. Подружжя отримувало чималі кошти від батька принца Гаррі — принца Чарльза.

Джерело: Daily Mail