Меган Маркл присоединится к созданию мультфильма для Netflix

Меган Маркл. Фото: Телепрограмма

https://racurs.ua/n157451-megan-markl-prisoedinitsya-k-sozdaniu-multfilma-dlya-netflix.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, станет продюсером многосерийного мультфильма «Жемчужина» о приключениях 12-летней девочки.

Главная героиня мультфильма будет вдохновляться примером влиятельных женщин из истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Феминистский мультфильм выйдет на платформе Netflix и будет режиссироваться мужем британского певца Элтона Джона — кинорежиссером Дэвидом Фернишем.

Меган, герцогиня Сассекская, как и я, глубоко увлечена тем, чтобы донести вдохновляющие и позитивные истории выдающихся женщин со всего мира до глобальной аудитории всех возрастов, — заявил режиссер Дэвид Ферниш.

Для Меган Маркл это первая работа в роли продюссера. Пока неизвестно, будет ли среди влиятельных женщин покойная принцесса Диана — мама мужа Меган Маркл принца Гарри. Известно, что сам Ферниш был ее хорошим другом.

По словам Ферниша, мультсериал объединит в себе фантазию и историю, а сюжет картины будет сосредоточен на приключениях 12-летней девочки, которая пытается «преодолеть ежедневные жизненные трудности».

Отмечается, что, кроме Меган Маркл, в работе над мультсериалом примут участие Дэвид Ферниш, Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган, Аманда Рында.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сасекские, ушли из королевской семьи не с пустыми руками. Супруги получали немалые средства от отца принца Гарри — принца Чарльза.

Источник: Daily Mail