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Ракурс
Забирать мандаты у депутатов-прогульщиков призвал Разумков. Фото: УП

Забирать мандаты у депутатов-прогульщиков призвал Разумков

15 июл 2021, 11:01
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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает целесообразным лишения полномочий народного депутата за прогулы.

Он выступает за доработку и повторное направление в Конституционный суд соответствующего законопроекта. Об этом пишут на сайте парламента.

Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены такие законопроекты, — сказал Разумков.

Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции.

Сейчас проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.

Напомним, ранее Конституционный суд дал отрицательное заключение законопроекту, который позволил бы лишать мандата за неперсонального голосования в парламенте.

В Комитете избирателей Украины заявили, что все заседания Рады в июне посетил лишь 291 нардеп — 68% от состава парламента. А 31 нардеп до сих пор не стал автором ни одного принятого закона.

Источник: Ракурс


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