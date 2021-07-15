Забирати мандати в депутатів-прогульників закликав Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157450-zabyraty-mandaty-v-deputativ-progulnykiv-zaklykav-razumkov.html

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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає доцільним позбавлення повноважень народного депутата за прогули.

Він виступає за доопрацювання та повторне направлення до Конституційного суду відповідного законопроекту. Про це пишуть на сайті парламенту.

Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені такі законопроекти, — сказав Разумков.

Він зазначив, що позбавлення мандата народного депутата за невиконання обов’язків має бути передбачено в Конституції.

Наразі проблему неперсонального голосування вдалося вирішити шляхом запровадження кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентарів.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд надав негативний висновок до законопроекту, що дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в парламенті.

У Комітеті виборців України заявили, що всі засідання Ради в червні відвідав лише 291 нардеп — 68% від складу парламенту. А 31 нардеп досі не став автором жодного ухваленого закону.