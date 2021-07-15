Авакова в «Слуге народа» отправляют на выборы мэра Харькова, фото — УМ

https://racurs.ua/n157452-avakova-v-sluge-naroda-otpravlyaut-na-vybory-mera-harkova.html

Ракурс

Арсен Аваков способен выиграть выборы мэра в Харькове. Так считают в партии «Слуга народа».

Аваков — лучшая кандидатура на должность мэра Харькова, заявил в трансляции накануне голосования за отставку министра глава СН и первый заместитель руководителя фракции в Раде Александр Корниенко.

Он не подтвердил, планирует ли «Слуга народа» выдвинуть теперь уже экс-министра на выборах в Харькове.

Я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович, не вижу. Это будет окончательная точка в вопросе «Харьков — русский город». Это свидетельствовало бы, что в Харькове есть украинская патриотическая власть, человек, который точно за 10 лет не дал оснований сомневаться в своей патриотичности. Хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть, — сказал Корниенко.

Выборы мэра Харькове состоятся 31 октября. Жители города будут избирать нового мэра после смерти Геннадия Кернеса, который умер в декабре 2020 года в Берлине.

В «Слуге народа» считают, что Аваков после увольнения из МВД может в будущем снова занимать высокие государственные должности.

Нардеп от правящей партии Данил Гетманцев в эфире канала «Украина 24» сказал, что «Арсен Борисович — порядочный человек с одной стороны, с другой стороны — профессионал».

Он не исключил, что Аваков может быть как в парламенте, так и занимать высокие посты в будущем. Впрочем, это будет «не та роль, в которой он был семь лет».

Я не исключаю его возможного участия в выборах, не исключаю его в парламенте, не исключаю вообще его пребывания на тех или иных высоких должностях в будущем, — сказал Гетманцев.

Напомним, что Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел и 15 июля Рада оперативно эту отставку приняла. Президент и его партия намерены 16 июля утвердить в должности главы МВД Дениса Монастырского, действующего председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.