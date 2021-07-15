Подросткам запретили гулять по ночам в Сумах

Подростки. Фото: istock

https://racurs.ua/n157453-podrostkam-zapretili-gulyat-po-nocham-v-sumah.html

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Комендантский час в Сумах ввели для подростков. Теперь дети до 16 лет не могут находиться на улице, в заведениях общественного питания или других общественных местах с 22.00 до 6.00 без присутствия одного из родителей.

В указанное время владельцы заведений имеют право требовать документы у посетителей. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В горсовете объяснили, что такое решение было принято для профилактики преступлений среди детей и молодежи и употребления несовершеннолетними алкоголя.

Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, — прокомментировал принятое решение городской голова Александр Лысенко.

Отмечается, что контроль в Сумах усилят и за продажей сигарет, пива (кроме безалкогольного), алкоголя и слабоалкогольных напитков, а также будут следить за их распитием в общественных местах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские задержали 16-летнего юношу, который совершил тройное убийство. Парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте.