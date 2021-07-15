О начале третьей волны COVID-пандемии объявила ВОЗ. Фото: Сіньхуа

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Третья волна пандемии коронавируса уже началась в мире, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число выявленных случаев растет четыре недели подряд, также увеличивается и число смертей. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он рассказал, что дельта-штамм на данный момент выявили в 111 странах. Ожидается, что он станет доминирующим во всем мире.

Гебрейесус призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года.

Глава ВОЗ также обратил внимание на неравномерное распределение вакцин между странами, назвав это «шокирующей диспропорцией». Из-за этого в разных частях мира пандемия развивается по двум путям.

Страны с доступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя для непривитых групп остаются большие риски. В тех же странах, где доступ к препаратам затруднен, большая часть населения остается уязвимой к инфекции.

Напомним, коронавирус в Европе набирает новые обороты — за неделю количество европейских стран со вспышкой COVID-19 удвоилось. Новую волну заболевания зафиксировали в Великобритании, Португалии, России, Испании, Греции, Бельгии, Нидерландах и Франции.