Вакцину Pfizer завезли в Одессу, где привиться. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n157470-vakcinu-pfizer-zavezli-v-odessu-gde-privitsya.html

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Pfizer в Одессе появился во всех пунктах вакцинации. Теперь записаться на вакцинацию от коронавируса этой вакциной можно начиная с 18 июля.

В воскресенье в Одессе будут работать сразу девять пунктов массовой вакцинации, они начнут прививать пациентов с 9.00 утра до 18.00 вечера.

Привиться можно в таких пунктах:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. С. Палия, 93а, ТРЦ «Семья», 2 этаж;

ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3 этаж);

ул. Левитана, 62, поликлиника № 20;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСД № 10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ № 1;

ул. Ильфа и Петрова, пятнадцатый, школа № 72;

ул. Ген. Петрова, 34, школа № 53;

ул. Балковская, 42, школа № 5.

В центре вакцинации будут предлагать две вакцины на выбор — CoronaVac (Sinovac, Китай) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Подтверждение записи будет отправлено в смс. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer уже используется в центрах массовой вакцинации в Украине. Во время доставки препаратов в регионы были зафиксированы нарушения, из-за чего вакцина испортилась в дороге.