Канал «1+1» заплатит штраф за русскоязычную «Кухню». Фото: 1+1

https://racurs.ua/n157469-kanal-1-1-zaplatit-shtraf-za-russkoyazychnuu-kuhnu.html

Ракурс

Телеканал «1+1» оштрафовал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания за трансляцию русскоязычного сериала «Кухня».

За нарушение украинского законодательства телеканал заплатит больше 71 тыс. грн штрафа. Об этом сообщили на сайте Нацсовета.

Внеплановая проверка состоялась после обращения гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала сериала «Кухня» на негосударственном языке весной 2020 года.

Нацсовет выяснил, что сериал российского производства с украинскими субтитрами нарушает требования закона Украины «О телевидении и радиовещании».

В течение 30 дней со дня уведомления о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Напомним, в марте мэр Киева Виталий Кличко выиграл иск к каналу «1+1» относительно программы «Гроші» Александра Дубинского. Согласно решению, канал удалил ложную информацию о Кличко со всех связанных с ней информационных ресурсов.