Кличко назвал Авакова реформатором силовиков, скриншот видео

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Виталий Кличко, мэр Киева, назвал Арсена Авакова министром, который заложил в 2014 году «фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере».

Это надо признать. Хотя в МВД, как и в работе других государственных учреждений, не все идеально. Вызовов еще много и есть над чем работать, — написал мэр в своих соцсетях, комментируя принятие Радой отставки Авакова.

Кличко напомнил, что экс-министр «выстраивал работу МВД с нуля», «начал реформу и трансформацию правоохранительных органов», «создал национальную и патрульную полицию» и «обеспечивал правопорядок в стране», а также «семь лет противостоит российской агрессии».

У Кличко, как оказалось, были деловые и конструктивные отношения с министром и он поблагодарил Авакова за это в посту.

Мэр Киева ожидает от преемника Авакова в МВД продолжения реформ в правоохранительных органах и недопущения превращения силовиков в инструмент в политической борьбе — «как это было во времена Януковича».

Напомним, что 15 июля Рада приняла отставку Авакова, а 16 июля готовится проголосовать за кандидата от президента Дениса Монастырского. В «Слуге народа» прогнозируют экс-министру дальнейшее участие в политике, а также предполагают дальнейшие кадровые изменения в Кабмине осенью.