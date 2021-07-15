Кличко назвав Авакова реформатором силовиків, скріншот відео

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Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, назвав Арсена Авакова міністром, який заклав у 2014 році «фундамент для кардинальних змін в правоохоронній сфері».

Це треба визнати. Хоча в МВС, як і в роботі інших державних інституцій, не все ідеально. Викликів іще багато і є над чим працювати, — написав мер у своїх соцмережах, коментуючи ухвалення Радою відставки Авакова.

Кличко нагадав, що екс-міністр «вибудовував роботу МВС з нуля», «розпочав реформу і трансформацію правоохоронних органів», «створив національну та патрульну поліцію» і «забезпечував правопорядок в країні, яка сім років протистоїть російській агресії».

В Кличка, як виявилося, були ділові і конструктивні відносини з міністром і він подякував Авакову за це у дописі.

Мер Києва очікує від наступника Авакова в МВС продовження реформ в правоохоронних органах і недопущення перетворення силовиків в інструмент у політичній боротьбі — «як це було в часи Януковича».

Нагадаємо, що 15 липня Рада прийняла відставку Авакова, а 16 липня готується проголосувати за кандидата від президента Дениса Монастирського. В «Слузі народу» прогнозують екс-міністру подальшу участь у політиці, а також припускають подальші кадрові зміни в Кабміні восени.