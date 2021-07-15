Кадрові зміни в уряді анонсували в «Слузі народу». Фото: oblast-te.com.ua

https://racurs.ua/ua/n157467-kadrovi-zminy-v-uryadi-anonsuvaly-v-sluzi-narodu.html

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Ймовірні кадрові зміни в уряді анонсувала заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Вона уточнила, що йдеться не про весь склад, а лише про окремі міністерства, мовляв, до деяких очільників є багато запитань. Про це нардеп заявила в коментарі журналістам.

За її словами, надходили скарги на Міністерство оборони України щодо законодавчої роботи.

Колеги з профільного комітету досить критично висловлювалися про діяльність їхнього комітету під час засідань. Скаржилися, що Міноборони не готує законопроекти, також були зауваження щодо проведення закупівель. У будь-якому випадку кадрові зміни можливі лише восени, — уточнила Кравчук.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада звільнила міністра внутрішніх справ Авакова, який обіймав цю посаду з лютого 2014 року. Зараз його відправляють на вибори мера Харкова.

Президент і його партія мають намір 16 липня затвердити на посаді очільника МВС Дениса Монастирського, чинного голову Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.