Янгол чи чорт – хто не підтримав відставку Авакова у Раді, фото — Чесно

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Відставку Арсена Авакова з посади очільника МВС підтримав у Раді 291 нардеп. Не дали згоди на звільнення семеро депутатів, чимало нардепів не голосували, а 17 — утрималися.

Такі дані наводить сайт парламенту.

Наприклад, не підтримали відставку Авакова троє обранців «Батьківщини». Йдеться про Олексія Кучеренка, Вадима Івченка і екс-голову СБУ Валентина Наливайченка. Перед голосуванням представник партії Тимошенко Сергій Соболєв заявив, що партія не призначала уряд, тому й не буде голосувати за відставку його міністра.

Проти голосував екс-«слуга» Олександр Дубінський і ще троє позафракційних (Дмитро Шенцев, Вікторія Гриб і Дмитро Шпенов).

Не голосували за відставку міністра 36 нардепів. У фракції «Опозиційна платформа — За життя» проігнорували розгляд питання 30 нардепів, в «Батьківщині» не голосував Михайло Волинець, а у «Європейській солідарності» — Вікторія Сюмар, яка колись була колегою Авакова у «Народному фронті».

У четвер, 15 липня, Верховна Рада звільнила міністра внутрішніх справ Авакова, який обіймав цю посаду з лютого 2014 року.

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Нагадаємо, що Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ і 15 липня Рада оперативно цю відставку прийняла. Президент і його партія мають намір 16 липня затвердити на посаді очільника МВС Дениса Монастирського, чинного голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.