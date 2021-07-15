Чи буде локдаун в Україні восени, розповіли в МОЗ

Локдаун в Україні. Фото: istock

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Локдаун в Україні можуть запровадити вже восени. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що наразі в уряді не виключають такої можливості, однак наразі на меті необхідність зробити все, що б локдауну не було.

Для того, аби не запроваджувався локдаун, потрібно захистити найбільш вразливі групи населення. Про це міністр охорони здоров’я розповів в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Якщо в нас люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров’я буде некритичним, — заявив Ляшко.

Він наголосив, що наразі триває підготовка медичної системи, до якої прикладають чимало зусиль.

Чи готові ми? До чогось готові, до чогось ні. Ми потенційно збільшуємо спроможності нашої системи, шукаємо інноваційні рішення для боротьби з коронавірусною хворобою. Але стратегічно готуватися до таких спалахів, які в нас були в жовтні 2020-го й у березні 2021 року — це досить тривалий процес, — розповів міністр охорони здоров’я.

Ляшко додав, що зараз в Україні зовсім інша система киснепостачання. Через це Міністерство охорони здоров’я надало додаткову субвенцію на 700 млн грн, щоби закупити кисневі концентратори для обмінного фонду. До цього кисневі концентратори постачали неурядові організації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні скоро вируватиме з новою силою через те, що люди втрачають настороженість до інфекції. Наразі кількість нових випадків у країнах Європи знову виходить на рівень осені 2020 року.

Джерело: РБК-Україна