Будет ли локдаун в Украине осенью, рассказали в Минздраве

Локдаун в Украине. Фото: istock

https://racurs.ua/n157455-budet-li-lokdaun-v-ukraine-osenu-rasskazali-v-minzdrave.html

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Локдаун в Украине могут ввести уже осенью. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас в правительстве не исключают такой возможности, однако пока цель стоит сделать все, чтобы локдауна не было.

Для того чтобы не вводился локдаун, нужно защитить наиболее уязвимые группы населения. Об этом министр здравоохранения рассказал в интервью «РБК-Украина».

Если у нас люди старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным, — заявил Ляшко.

Он отметил, что сейчас идет подготовка медицинской системы, к которой прикладывают немало усилий.

Готовы ли мы? К чему-то готовы, к чему-то нет. Мы потенциально увеличиваем возможности нашей системы, ищем инновационные решения для борьбы с коронавирусной болезнью. Но стратегически готовиться к таким вспышек, которые у нас были в октябре 2020-го и в марте 2021 года — это довольно длительный процесс, — рассказал министр здравоохранения.

Ляшко добавил, что сейчас в Украине совсем другая система поставки кислорода. Поэтому Минздрав предоставил дополнительную субвенцию на 700 млн грн, чтобы закупить кислородные концентраторы для обменного фонда. До этого кислородные концентраторы поставляли неправительственные организации.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине скоро будет бушевать с новой силой из-за того, что люди теряют настороженность к инфекции. Сейчас количество новых случаев в странах Европы вновь выходит на уровень осени 2020 года.

Источник: РБК-Украина