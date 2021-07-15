Ангел или черт — кто не поддержал отставку Авакова в Раде

https://racurs.ua/n157456-angel-ili-chert-kto-v-rade-ne-podderjal-otstavku-avakova.html

Ракурс

Отставку Арсена Авакова с должности главы МВД поддержал в Раде 291 нардеп. Не дали согласия на увольнение семь депутатов, многие нардепы не голосовали, а 17 — воздержались.

Такие данные приводит сайт парламента.

Например, не поддержали отставку Авакова трое нардепов «Баткьивщины» — Алексей Кучеренко, Вадим Ивченко и экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко. Перед голосованием представитель партии Тимошенко Сергей Соболев заявил, что партия не назначала правительство, поэтому и не будет голосовать за отставку его министра.

Против голосовал экс-«слуга» Александр Дубинский и еще трое внефракционных (Дмитрий Шенцев, Виктория Гриб и Дмитрий Шпенов).

Не голосовали за отставку министра 36 нардепов. Во фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» проигнорировали рассмотрение вопроса 30 нардепов, в «Батькивщине» не голосовал Михаил Волынец, а в «Европейской солидарности» — Виктория Сюмар, которая когда-то была коллегой Авакова в «Народном фронте».

В четверг, 15 июля, Верховная Рада уволила министра внутренних дел Авакова, который занимал эту должность с февраля 2014 года.

Экс-министра в «Слуге народа» отправляют на выборы мэра Харькова. Лидер правящей «Слуги народа» Корниенко считает его лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Напомним, что Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел и 15 июля Рада оперативно эту отставку приняла. Президент и его партия намерены 16 июля утвердить в должности главы МВД Дениса Монастырского, действующего председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.