Кадровые изменения в правительстве анонсировали в «Слуге народа». Фото: oblast-te.com.ua

https://racurs.ua/n157467-kadrovye-izmeneniya-v-pravitelstve-anonsirovali-v-sluge-naroda.html

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Вероятные кадровые изменения в правительстве анонсировала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она уточнила, что речь идет не обо всем составе, а лишь об отдельных министерствах, мол, к некоторым руководителям есть много вопросов. Об этом нардеп заявила в комментарии журналистам.

По ее словам, поступали жалобы на Министерство обороны Украины по поводу законодательной работы.

Коллеги из профильного комитета достаточно критически высказывались о деятельности их комитета во время заседаний. Жаловались, что Минобороны не готовит законопроекты, также были замечания по поводу проведения закупок. В любом случае кадровые изменения возможны только осенью, — уточнила Кравчук.

Напомним, 15 июля Верховная Рада уволила министра внутренних дел Авакова, который занимал эту должность с февраля 2014 года. Сейчас его отправляют на выборы мэра Харькова.

Президент и его партия намерены 16 июля утвердить в должности главы МВД Дениса Монастырского, действующего председателя Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.