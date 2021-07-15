Канал «1+1» заплатить штраф за російськомовну «Кухню». Фото: 1+1

https://racurs.ua/ua/n157469-kanal-1-1-zaplatyt-shtraf-za-rosiyskomovnu-kuhnu.html

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Телеканал «1+1» оштрафувала Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення за трансляцію російськомовного серіалу «Кухня».

За порушення українського законодавства телеканал заплатить понад 71 тис. грн штрафу. Про це повідомили на сайті Нацради.

Позапланова перевірка відбулася після звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу серіалу «Кухня» недержавною мовою навесні 2020 року.

Нацрада з’ясувала, що серіал російського виробництва з українськими субтитрами є порушенням вимог закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Упродовж 30 днів із дня повідомлення про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Нагадаємо, в березні мер Києва Віталій Кличко виграв позов до каналу «1+1» щодо програми «Гроші» Олександра Дубінського. Згідно з рішенням, канал видалив неправдиву інформацію про Кличка з усіх пов’язаних з нею інформаційних ресурсів.