Вертоліт Black Hawk аварійно сів на трасу в центрі Бухареста, фото — Aeronews

https://racurs.ua/ua/n157472-vertolit-black-hawk-avariyno-siv-na-trasu-v-centri-buharesta-video-pryzemlennya.html

Ракурс

Вертоліт Збройних сил США 15 липня здійснив аварійну посадку в центрі Бухареста. Американським пілотам довелося сідати на один з центральних проспектів столиці Румунії.

Бойовий Black Hawk приземлився на площі Шарля де Голля. Це сталося під час репетиції Дня авіації, який святкують в Румунії 20 липня.

Портал Aeronews показав відео аварійної посадки. Велика група гвинтокрилів летіла над Бухарестом. У якийсь момент один з них почав різко знижуватися, утім, пілот не втратив управління, а плавно почав сідати на дорогу.

По дорозі гвинти вертольота зрізали гілки дерев і кілька вуличних світильників.

Крім повалених стовпів, на кадрах можна побачити трохи пошкоджений фургон. Інше авто пошкоджене опорою ЛЕП, яка впала. Жертв немає, але військові Румунії скасували усі польоти до Дня авіації. Церемонія обмежиться тільки покладанням вінків до пам’ятника авіаторам.

Black Hawk піднімуть на причеп і привезуть на дослідженні на військову базу, повідомляє Digi24.

Президент Румунії Клаус Іоанніс також мав бути присутнім на церемонії 20 липня.