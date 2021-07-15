Мовний закон. Фото: glavcom

https://racurs.ua/ua/n157473-ukrayinskoyi-bude-bilshe-scho-peredbachaie-novyy-etap-vtilennya-movnogo-zakonu.html

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Мовний закон в Україні переходить до нового етапу. 16 липня 2021 року набувають чинності норми, які розширять використання української мови.

Державна мова буде обов’язковою для сфери культури та розваг, туристичної сфери, книговидавництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Також мовний омбудсмен підтримав рішення бюджетного комітету та окремих народних депутатів України, які відмовилися вносити зміни до законопроекту № 5551−2.

Правки передбачали виведення сфери телебачення та радіомовлення з-під дії мовного закону, скасування штрафів за порушення закону та іспитів для державних службовців, а також повернення російської мови в освіту.

Закликаю народних депутатів України триматися державницької позиції і надалі. Створюймо кращі можливості для розвитку української мови! — наголосив Кремінь.

16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України, яка відіграла надзвичайно важливу історичну роль у здобутті незалежності. Цей документ став політико-правовою основою Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

16 липня 2021 року виповнюється рівно два роки набрання чинності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Він також відіграє надзвичайно важливу роль у зміцненні української незалежної держави.

Нагадаємо, 14 липня провалилася чергова спроба змінити мовний закон. Усі правки, спрямовані на нівелювання використання української мови, відкликали їхні автори із бюджетного закону № 5551−2.