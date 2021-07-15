Оккупанты созывают в Севастополе "Антикрымскую платформу", фото — Армия-информ

https://racurs.ua/n157475-okkupanty-sozyvaut-v-sevastopole-antikrymskuu-platformu.html

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Российские оккупанты Крыму созывают специальное мероприятие для нейтрализации влияния «Крымской платформы».

За месяц до саммита, целью которого является возвращение тематики оккупированного полуострова в международную повестку дня, в Севастополе состоится организованная Институтом стран СНГ и его севастопольским филиалом научно-практическая конференция «Крымская реальность России против „крымской мифологии“ Украины».

Россияне сообщили, что соберут 27 июля своих аналитиков и историков.

Пресс-служба этой акции оккупантов прямо заявила, что она проходит в противовес саммиту «Крымская платформа», которая состоится 23 августа в Киеве. В российском Институте стран СНГ назвали цель «Крымской платформы» так: «привлечение внимания недругов России к вопросам, связанным с возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань».

Экспертов оккупантов соберут в Севастополе, чтобы «развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь относительно прошлого, настоящего и будущего российского Крыма». Несколько дней они будут говорить об истории Крыма и «легитимности» референдума 2014 года.

ZN.UA сообщает, что на конференцию пригласили председателя «Русской общины Крыма» Сергея Цекова, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, первых лиц российской оккупационной власти на полуострове.

Представители российской власти называют «Крымскую платформу» недружественным по отношению к РФ шагом и прямым посягательством на ее территориальную целостность. Кремль всевозможными способами пытается дискредитировать это мероприятие.

На «Крымскую платформу» Киев пригласил несколько десятков ведущих мировых политиков и аналитиков.