Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе, подсчитали в ООН

Война на Донбассе. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n157460-skolko-ludey-pogiblo-s-nachala-voyny-na-donbasse-podschitali-v-oon.html

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Война на Донбассе до сих пор продолжается и уносит жизни украинцев. Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитало общее число жертв войны на Донбассе с 14 апреля 2014 года до 30 июня 2021 года.

Соответствующую информацию предоставили по запросу «Радио Свободы».

Сообщается, что общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом на Донбассе, составляет 42 тыс. 500−44 тыс. 500 погибших. Среди них:

13 тыс. 200−13 тыс. 400 погибших (не менее 3 тыс. 901 гражданских, примерно 4 тыс. 200 украинских военных и примерно 5 тыс. 800 членов вооруженных групп);

29 тыс. 600−33 тыс. 600 раненых (7 тыс.-9 тыс. гражданских, 9 тыс. 800−10 тыс. 800 украинских военных и 12 тыс. 800−13 тыс. 800 членов вооруженных групп).

В течение всего периода конфликта, начиная с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, на гражданских приходится 25−26% от общего количества лиц, погибших в связи с конфликтом (3 тыс. 390 из 13 тыс. 200−13 тыс. 400).

Следует отметить, что это соотношение за годы войны существенно изменилось — с 33−34% в 2014 году до 4−5% в 2019 −2021 годах.

Напомним, ранее мы сообщали, что российское оружие и артиллерию перекинула Москва на оккупированный Донбасс в мае 2021 года. Все оружие и боеприпасы, которые россияне завезли в ОРДЛО, производились на территории РФ. Кроме того, инструкторы Вооруженных сил России занимаются обучением групп диверсантов, снайперов и саперов.

Источник: Радио Свобода