Харьковские соглашения – Бойко прогулял допрос СБУ. Фото: zagittya.com.ua

https://racurs.ua/n157459-harkovskie-soglasheniya-boyko-progulyal-dopros-sbu.html

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Юрий Бойко, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявил, что не собирается идти на допрос в СБУ по поводу принятия Харьковских соглашений.

Об этом он сказал в комментарии журналистам по поводу вызова его и еще нескольких депутатов на допрос относительно принятия в парламенте Харьковских соглашений, пишет «УНИАН».

Бойко добавил, что власти пытаются «закрыть зрелищами свои экономические провалы». По его словам, это своеобразное «психологическое давление, но мы к этому привыкли и уже не реагируем».

Он отметил, что не пойдет на допрос, потому что у него на этот период уже запланированы встречи с избирателями.

Как же я пойду на допрос, когда у меня встреча с избирателями запланирована. Я не собираюсь отменять ее, потому что кому-то вздумалось на какую-то дату вызвать меня на допрос по делу 12-летней давности, — сказал Бойко.

Как известно, так называемые Харьковские соглашения подписали 21 апреля 2010 года тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Украина фактически сдавала Крым в бессрочную аренду Черноморскому флору РФ, за что Москва давала Киеву 100 долл. скидки на газ.

На рассмотрение парламента ратификацию соглашений вынесли 27 апреля 2010 года. Это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.

Напомним, кроме Бойко, на допрос в СБУ вызвали еще четырех депутатов — Игоря Палицу, Виталия Борта, Сергея Ларина и Дмитрия Шпенова.

Источник: «УНИАН»