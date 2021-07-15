Харківські угоди — Бойко прогуляв допит СБУ. Фото: zagittya.com.ua

https://racurs.ua/ua/n157459-harkivski-ugody-boyko-progulyav-dopyt-sbu.html

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Юрій Бойко, один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — за життя» заявив, що не збирається йти на допит у СБУ з приводу ухвалення Харківських угод.

Про це він сказав в коментарі журналістам з приводу виклику його і ще кількох депутатів на допит щодо ухвалення в парламенті Харківських угод, пише «УНІАН».

Бойко додав, що влада намагається «закрити видовищами свої економічні провали». За його словами, це своєрідний «психологічний тиск, але ми до цього звикли та вже не реагуємо».

Він зазначив, що не піде на допит, бо в нього на цей період вже заплановані зустрічі з виборцями.

Як же я піду на допит, коли в мене зустріч з виборцями запланована. Я не збираюся скасовувати її, бо комусь надумалось на якусь дату викликати мене на допит у справі 12-річної давнини, — сказав Бойко.

Як відомо, так звані Харківські угоди підписали 21 квітня 2010 року тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Україна фактично здавала Крим у безстрокову оренду Чорноморському флору РФ, за що Москва давала Києву 100 дол. знижки на газ.

На розгляд парламенту ратифікація угод була винесена 27 квітня 2010 року і це засідання стало одним із найскандальніших в українській історії.

Нагадаємо, окрім Бойка, на допит у СБУ викликали ще чотирьох депутатів — Ігоря Палицю, Віталія Борта, Сергія Ларіна та Дмитра Шпенова.

Джерело: «УНІАН»