Нові тарифи з 1 серпня — хто і за що заплатить більше

Тарифи. Фото: istock

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Тарифи в Україні знову зростуть. Міністерство енергетики в липні представить нову модель ринку електроенергії, яка передбачатиме різні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня.

Постанова передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення й підвищення тарифу для тих, хто споживає понад норму. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Відомо, що тих, хто споживає понад 100 кВт-год, у нашій країні більшість.

Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу, — пояснив міністр.

Водночас для інших споживачів будуть представлені нові тарифи у залежності від обсягів спожитої електрики. Остаточні розцінки Міненерго озвучить до кінця липня, але імовірно споживачів розподілять на категорії:

від 100 до 300 кВт-год;

від 300 до 500 кВт-год;

понад 500 кВт-год на місяць.

Найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год. Чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 серпня змінять тарифи на електрику — на ринку електроенергії для населення запрацює нова модель.