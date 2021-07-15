Нові тарифи з 1 серпня — хто і за що заплатить більше

Нові тарифи з 1 серпня — хто і за що заплатить більшеhttps://racurs.ua/ua/n157458-novi-taryfy-z-1-serpnya-hto-i-za-scho-zaplatyt-bilshe.htmlРакурс
Тарифи в Україні знову зростуть. Міністерство енергетики в липні представить нову модель ринку електроенергії, яка передбачатиме різні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня.
Постанова передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення й підвищення тарифу для тих, хто споживає понад норму. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Відомо, що тих, хто споживає понад 100 кВт-год, у нашій країні більшість.
Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт. Зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств. Проект передбачає захист цієї категорії населення через зменшення тарифу, — пояснив міністр.
Водночас для інших споживачів будуть представлені нові тарифи у залежності від обсягів спожитої електрики. Остаточні розцінки Міненерго озвучить до кінця липня, але імовірно споживачів розподілять на категорії:
- від 100 до 300 кВт-год;
- від 300 до 500 кВт-год;
- понад 500 кВт-год на місяць.
Найвищий тариф може бути визначений на рівні близько 3,5 грн за кВт-год. Чинний тариф на електрику встановлений на рівні 1,68 грн за кВт-год для всіх споживачів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 серпня змінять тарифи на електрику — на ринку електроенергії для населення запрацює нова модель.