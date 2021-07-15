Злив не видно — у розпал спеки синоптик спрогнозувала опади. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n157457-zlyv-ne-vydno-u-rozpal-speky-synoptyk-sprognozuvala-opady-karta.html

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Погода в Україні залишається аномально спекотною — 16 липня протягом дня очікується +30−35°, місцями +33−37°.

Також завтра окремі локальні дощі можливі в західних, північних областях, на Харківщині та Вінниччині. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

У Києві 16 липня погода буде сухою і спекотною з температурою +32−35°. Послаблення спеки варто очікувати 20 липня. Тоді в Україну почне заходити свіже повітря, а температура повітря трохи знизиться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні утримається щонайменше до 19 липня. Невеликий відпочинок від високих температур буде у мешканців західних областей, але лише на кілька днів.