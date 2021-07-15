Ливней не видно – в разгар жары синоптик спрогнозировала осадки. Фото: 24 канал

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Ракурс

Погода в Украине остается аномально жаркой — 16 июля в течение дня ожидается +30−35°, местами +33−37°.

Также завтра отдельные локальные дожди возможны в западных, северных регионах, в Харьковской и Винницкой областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве 16 июля погода будет сухой и жаркой с температурой +32−35°. Ослабление жары стоит ожидать 20 июля. Тогда в Украине начнет заходить свежий воздух, а температура воздуха немного снизится.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине сохранится как минимум до 19 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но только на несколько дней.