Новые тарифы с 1 августа — кто и за что заплатит больше

Новые тарифы с 1 августа. Фото: Istock

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Тарифы в Украине снова вырастут. Министерство энергетики в июле представит новую модель рынка электроэнергии, предусматривающую различные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа.

Постановление предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения и повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх нормы. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Известно, что тех, кто потребляет более 100 кВт в час, в нашей стране большинство.

Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа, — пояснил министр.

В то же время для других потребителей будут представлены новые тарифы в зависимости от объемов потребленного электричества. Окончательные расценки Минэнерго озвучит до конца июля, но вероятно потребителей распределят по категориям:

от 100 до 300 кВт-ч;

от 300 до 500 кВт-ч;

более 500 кВт-час в месяц.

Высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч. Действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за кВт-ч для всех потребителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине с 1 августа изменят тарифы на электричество — на рынке электроэнергии для населения заработает новая модель.